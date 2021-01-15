انت الان تتابع تفاصيل خبر ليال صقيع وأمطار ورياح مثيرة للأتربة..الأرصاد تعلن حالة الطقس «بيان بدرجات الحرارة» والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة طقس سيئ خلال الأيام المقبلة، لما يحمله من أجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع ليلاً في بعض المناطق مثل السواحل الشمالية والأماكن الواسعة وعلى الطرق السريعة، كما تهب رياح مثيرة للأتربة والرمال تكون نشطة على كافة أنحاء الجمهورية، لهذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تلك الأجواء ومناشدة المواطنين بأخذ الأمر في الاعتبار وارتداء الملابس الثقيلة العازلة للمياه بالنسبة لسكان الأماكن التي بها فرص سقوط الأمطار محتملة، حيث تظهر الشبورة المائية في الساعات الصباحية الأولى لذلك يجب توخي الحذر خاصة بالنسبة السائقين على الطرق السريعة بتهدئة السرعة والتروي في القيادة نظراً لقلة الرؤية الأمامية قد تكون منعدمة بسبب الشبورة صباحاً والرياح المحملة بالرمال.

حالة الطقس غداً السبت 16 يناير 2021

يسود طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً يصل لحد الصقيع على بعض المحافظات، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، فيما تتراوح درجات العظمى 18 والصغرى 9 درجات مئوية، وإليكم بيان تفصيلي من هيئة الأرصاد وخبراء التوقعات الجوية عن الأيام القادمة بإذن الله.

بيان حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام المقبلة على محافظات مصر

ملحوظة لسلامتكم/ يجب متابعة لأخبار الطقس وتحذيرات الأرصاد الجوية بشكل يومي لمعرفة درجات الحرارة خاصة للأشخاص الموظفين الذين يخرجون من منازلهم كل يوم..حفظكم الله.