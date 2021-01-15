رضا البلتاجي يكتب: الأسلوب الرخيص ونيولوك خالد الجندي

تصريح الشيخ أحمد كريمة أن الطب النبى أكذوبة وأن الحجامة ليست من السنة ومن قبله تصريح مفتى الجمهورية، أن الكلب غير نجس ورد فعل الشيخ خالد الجندى عن النيو لوك الجديد يمثل تراجع شديد فى الفكر الوهابى والذى سيطر على أفكارنا لخمسة عقود، وقد نشهد أراء وأفكار جديدة حتما سيواكبها تغيير فى سلوكياتنا ومراجعة الكثير من عاداتنا دون المساس بكتاب الله مصدر الهدى ،،،، مرحبا بالتنوير وشكرا لمن قاد سفينة الفكر معرضا صدره لسهام تجار الدين

عاوز كام يا اسطى،،،، خلى يا بيه

بكام الكيلو يا معلم،،، من غير فلوس يا هانم

أتعابك قد إيه يا باشمهندس ؟ ،، ولا حاجة يا باشا ،،،،،، أسلوب رخيص ينفرد به كثير من التجار والحرفيين وسائقى التاكسى مغلف بشوية تمسح بالدين مع تمتمات بالصلاة على النبى وزيد النبى صلاة ثم يصدمك بمطالب مغالى فيها بصورة فجة ننفرد بها عن كل دول العالم ،،،،، أكره التعامل مع هذه النوعية من البشر ،،،، علموهم أن الدين المعاملة.

الحديد والصلب بحلوان

تم أمس رسميا الإعلان عن غلق شركة الحديد والصلب لتلحق باختها القومية الأسمنت بعد عمل استمر قرابة السبعين عاما دون تطوير يذكر فكانت النتيجة خسائر متتالية فكان لزاما إغلاقها لوقف نزيف الأموال المهدرة،،،، لن يفيد شئ البكاء على اللبن المسكوب وارى سرعة تعويض العمال الباقيين وعددهم لايزيد عن خمسة آلاف عامل والاستفادة بمساحة 2500فدان بالبيع بعمل مناطق صناعية صغيرة باعفاءات ضريبية لعشر سنوات برعاية الدولة لاستيعاب ملايين الشباب بلا عمل وعمل مدارس صناعية فى مختلف المهن

المعينون بمجلس النواب

توقعت اختيار خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق وفرج عامر رئيس نادى سموحة وعضو المجلس السايق ضمن المعينون فى المجلس الحالى لخبرات متراكمة لتمثيل الرياضيين ولكن الاختيار شمل ثلاثى الكرة محمد عمر وحازم أمام وحسام غالى ،،،، بالتوفيق للثلاثى مطلوب حضور ومذاكرة واجتهاد وبحث وسؤال أصحاب الخبرات من الدعم الفنى والشارع والاعلام والا سيكون الخروج السريع.

شاهدت فيديو لشقيان وهما يخطفان شنطة يد من سيدة أثناء سيرها فى احد الشوارع والتى تشبثت بالشنطة بكل قوة والنتيجة سحلها بشكل عرضها لخطورة شديدة كما حدث مع فتاة المعادى التى استشهدت بحادث مماثل،،، مطلوب تشريع سريع بتغليظ عقوبة هذا النوع من الجرائم بمحاكمة سريعة تحمى المجتمع من أمثال هذه الحشرات ،،، الأمر جد خطير ويهدد سلامة المجتمع.

أكذوبة السرطان

مجرد ذكر كلمة السرطان كافى لبث الرعب فى النفوس وأثناء مرورى بالسيارة أمام معهد السرطان أجدنى أسرع حتى لا يوجعنى شكل الالم على الوجوه سواء مرضى أو مرافقين وأحيانا كنت أدخل مصاحب لمريض من أهل حلوان لإنهاء إجراءات وأخرج مسرعا حامدا لله على فضله ونعمته زاهدًا فى الدنيا وما فيها ،، هذا ما يدعوني للعجب من الشاب الذى حلق شعره وادعى كذبا إنه فريسة للمرض استعطافا وسعيا للشهرة على سوشيال ميديا ،،،، أفضل عقاب للولد ده أعطائه جلسة كيماوى ليعرف حجم الألم الذى يتعرض له المريض،،،،،، عافانا الله وأياكم من شر هذا الوحش. لن ينسى الله خطواتك لِجبر الناس وأنت المغمُور بِكسورك من وحى فيس بوك.