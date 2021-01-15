عماد خليل: نجاح نواب التنسيقية بهيئات مكاتب لجان البرلمان إيمان حقيقي بتمكين الشباب

أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،بما شهدته انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان من منافسة حقيقة أفرزت تمثيل الأحزاب والقوي السياسية بهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 مع تواجد فعال لنواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فى المشهد الانتخابي على مستوي أمانة السر والوكالة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا علي أن حرص نواب التنسيقية علي خوض العملية الانتخابية لهيئات مكاتب اللجان النوعية،وتحقيق نجاحات كبيرة من أول مرة بحصولهم علي على أمانة السر في ست لجان، ومنصب الوكيل في أربعة لجان، يمثل تمكين حقيقي للشباب، وأن هؤلاء النواب لم ولن يقتصر دورهم علي التواجد فقط بالبرلمان ولكن التواجد الحقيقي بالعمل والمشاركة الفعالة بالقرار النيابي الذي دائما ما يكون من أجل الوطن والمواطن.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الجهود التى تتم من قبل تنسيقية شباب الأحزاب فى تدريب نوابها ونقل خبرات النواب السابقين لهم، وإعداد ورش عمل متواصله لهم فى جميع التخصصات بلا شك يمثل إضافة كبيرة تسهل عليهم أداء مهمتهم تحت قبة البرلمان، وتسهل أيضا مهمة من نجح منهم بهيئات مكاتب اللجان النوعية.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن الآمال والطموحات كبيرة علي برلمان 2021 وفى القلب منه نواب التنسيقية حيث أنهم يعبرون عن آجيال مصرية كثيرة،وطموحات كثيرة لهم بحاجة للترجمة، مشيرا إلي أن البدايات مبشرة فى مجلس النواب 2021 والحرص من الجميع علي تقديم المصلحة العامة للوطن يؤكد تحقيق النجاحات لما هو فى صالح الوطن.