جدة - نرمين السيد - قال العميد أركان حرب محمد سعد، ضابط بقوات المظلات المصرية، إن قوات المظلات نشأت عام 1952، لافتًا إلى أن القوات شاركت عام 1956 فى صد العدوان الثلاثى وكانت مهمتها تنظيم المقاومة الشعبية على مستوى الإسماعيلية والسويس، وفى عام 1967 شاركت القوات فى معركة رأس العش وتأمين مضيق تيران، كما كلفت ببعض التكليفات خلال حرب الاستنزاف.





وأوضح سعد، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن عناصر من قوات المظلات عبرت فى الموجات الأولى لقناة السويس خلال حرب أكتوبر، وكان لها مشاركة فعالة فى تدمير دبابات ومدرعات العدو، حتى الوصول إلى العملية الشاملة وتأمين الاتجاه الاستراتيجى الغربى. وأشار إلى أنه حصل على فرقة سيل، وهى فكرة نمت بواسطة ضباط فى البحرية عام 2000، لافتًا إلى أنه كان له الشرف فى الانضمام لأول فرقة عام 2001، مضيفًا: "اختبار أسبوع الجحيم أحد الاختبارات الموجودة فى الفرقة، وهو عبارة عن أسبوع تدريب متواصل دون نوم، ويتم خلاله قياس عدد من المعايير مثل الثبات الانفعالى والقدرة على التحمل واللياقة الذهنية والنفسية"، منوهًا إلى أنهم سيجلوا رقم سباحة يقدر بـ 18 كم فى المرة الواحدة وهو رقم ضخم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ضابط مظلات يروى ذكرياته مع فرقة سيل: هكذا عشنا اختبار أسبوع الجحيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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