بدءا من العاشرة مساء.. قطع المياه 8 ساعات فى بعض مناطق الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ستقطع المياه عن المناطق المحصورة بين شارع المريوطية حتى شارع المطبعة، ومن شارع الهرم حتى منطقة الطوابق، لمدة 8 ساعات، لإصلاح عطل فى محبس قطر 800 مم على خط الإنحدار الرئيسى لمحطة صرف صحى ترسا 6.





ويبدأ قطع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 15/1/2021، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16/1/2021. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. كما عملت الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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