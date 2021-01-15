محافظ الجيزة يتفقد أحياء الدقى والعجوزة ويوجه بمنع ركن السيارات على الأرصفة

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ على الشركة المسند لها أعمال التطوير، بسرعة إنهاء أعمالها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مؤكداً على المرور الدورى للتأكد من نسب التنفيذ.

كما تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشارع السودان، موجها بالتأكد من عدم انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة وتنفيذ القرار الصادر فى هذا الشأن، واتخاذ الاجراء القانونى حيال المخالف ايمانا من ان الرصيف حق للمشاة.

وشدد محافظ الجيزة على رفع المخلفات المتواجدة بالجزر الوسطى بشارع السودان، موجها إنذارا لمشرف قطاع النظافة بالشارع، بالتأكد من رفع المخلفات أولا بأول.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة برفع كافة الإشغالات المتواجدة للمحال والمنشآت التجارية بشارع السودان، بالتوازى مع أعمال التطوير الجارى تنفيذها.

وأثناء المرور بنهاية شارع السودان اتجاه جامعة القاهرة، ضبط المحافظ أعمال حفر بالطريق دون رد الشىء لأصله، وعلى الفور قطع جولته موجها رئيس حى الدقى برد الشىء لأصله، وترميم طبقة الرصف بالطريق أثناء تواجده لتسهيل الحركة المرورية.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وياسر سامى رئيس حى العجوزة.