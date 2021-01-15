البابا تواضروس يصل جبل القلالى استعدادا لتدشين كاتدرائية العذراء غدا 

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يدشن البابا تواضروس غدا السبت، كاتدرائية العذراء بالدير.

وحول رحلة الأنبا باخوميوس، لاكتشاف منطقة جبل القلالى وإعادة تعميرها، قال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "أعاد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، الحياة الرهبانية لمنطقة القلالى، بعد أن اندثرت منها لمدة 12 قرنًا من الزمان.

وتابع: تفقد نيافته المنطقة التى يقع بها دير القديس مكاريوس السكندرى المندثر ولم يكن يعلم أنها منطقة القلالى، فقط كان يعلم أن ثلاثة من المراكز الرهبانية الكبرى عبر التاريخ تقع فى المنطقة الشمالية وهى:

- منطقة الإسقيط "وادى النطرون" والتى أسسها القديس أبو مقار الكبير.

- منطقة جبل نتريا .. والتى أسسها القديس أمونيوس.

- منطقة جبل القلالى التى أسسها القديس بموا والقديس مكاريوس السكندرى.

وجميعها تأسست فى غضون القرنين الثالث والرابع.

ووجد نيافة الأنبا باخوميوس مجموعة من العمال، فصلى لهم قداسا فى المزرعة التى كانوا يعملون بها، سافر بعدها بفترة إلى سويسرا وأثناء استقلاله الطائرة وجد فى إحدى المجلات الأجنبية مقالًا بعنوان "kellia" يتحدث عن منشوبيات جبل القلالى والحفريات التى تجرى فيها بواسطة البعثة السويسرية والبعثة الفرنسية، والمقال يُعّرِف القارئ بهذه المنطقة وقيمتها الأثرية الكبيرة، ثم يُختتم بنداء إنسانى للعالم للتبرع للمساهمة فى حفريات منطقة القلالى.

ويقول الأنبا باخوميوس: "عندما اشترينا هذه الأرض لم يدر بخلدى أنها ستكون يومًا ديرًا للقديس مكاريوس السكندرى".

وأضاف: "كنت أظن أنها منطقة آثار يجب أن نحافظ عليها وفى نفس الوقت تضم كنيسة لخدمة أبناء المنطقة والعاملين فيها، أما بعد أن اتضحت الملامح أمامى وضعت فى نفسى إحياء التراث القديم وإعادة الحياة الرهبانية بجبل القلالى، أحد مراكز الرهبنة".

وواصل فى حديثه: "لكننى احتفظت بالفكرة لنفسى لسنوات طويلة، لأن ملامح الدير لم تكتمل بعد".

وأشار إلى أن أولى الخطوات بناء كنيسة فى هذه المنطقة عام 1992، حملت اسم كنيسة السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى، وتمت سيامة كاهن يقوم على خدمتها ورعاية سكان المنطقة.

وتواصلت الجهود الرعوية مع استمرار عمل البعثات الأثرية إلى أن تكللت بقرار المجمع المقدس الصادر فى شهر يونيو 2014 بعودة الحياة الرهبانية إلى منطقة جبل القلالى، بعد تعمير دير القديس مكاريوس السكندرى بها، والذى سيقوم قداسة البابا تواضروس الثانى غدًا بثانى تدشين به وهو تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى.