عضو دفاع البرلمان: الأمن القومى يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية

وأوضح "البياضى" فى تصريحات صحفية، أن هناك أبعادا أخرى للأمن القومى لا تقل أهمية، ومن بينها الأمن الاقتصادى، والاجتماعى، والصحى، قائلا: "إذا كان المواطن يشعر أن قوت يومه غير مؤمن، أو أن صحته مهددة، فان ذلك يكون بمثابة تهديد للأمن القومى".
وأكد أن جميع القضايا التى تتعلق بأمن المواطن وإشعاره بالأمان داخل الوطن، يجب أن تندرج تحت بند الأمن القومى.
وأشار إلى أنه سيساهم بمقترحات عملية داخل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة، لترجمة رؤيته السابقة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، بما يعود بالأمن والأمان على الوطن والمواطن.
وفاز أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، بعضوية عدد من اللجان الهامة وحصل بعضهم على مناصب قيادية بها، حيث تم انتخاب النائب إيهاب منصور وكيلا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
كما فازت النائبة أميرة صابر بأمانة سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وانضمت النائبة سناء السعيد للجنة القوى العاملة، بينما انضمت النائبة سميرة الجزار للجنة الخطة والموازنة، والنائبة ريهام عبد النبى، للجنة التنمية المحلية، بالإضافة لانضمام الدكتور فريدى البياضى للجنة الدفاع والأمن القومى.
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