جدة - نرمين السيد - وأوضح جادالله، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن أصعب المواقف التى مرت عليه هى لحظة استشهاد النقيب محمود بسيونى، أثناء عملية حق الشهيد، مضيفًا: "اللى شغل تفكيرى مواجهة الموت وتنفيذ مهمتى، والشهادة شرف والنصر كذلك شرف". وعن لحظة استشهاد النقيب محمود بسيونى قال: "كان خلوق ومقاتل، وأثناء إحدى عمليات حق الشهيد وقعت اشتباكات مع العناصر التكفيرية ونتج عنها استشهاد النقيب"، مؤكدًا أن الشهيد سلم على الجميع قبل العملية وكأنه يودعهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ضابط مظلات: أرض سيناء ستظل غالية.. والشهادة شرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.