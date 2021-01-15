فيديو.. فريدة الشوباشى عن ترؤسها افتتاحية البرلمان: الكل كان مرحب بيا

جدة - نرمين السيد - أشادت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قائلة: "بحس إنه أحد العمال شغال فى كل حتة، فعلا شخصية محترمة كرئيس حكومة وإيده فى النار".





وأضافت الشوباشى، خلال لقائها ببرنامج "الجمعة فى مصر" عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الجمعة، أن كل الدول تتابع ما يحدث فى مصر، مضيفة: "كله بيصوّر الثورة الرهيبة فى الطرق وتطوير العشوائيات والخدمات الصحية". وعن دخولها مجلس النواب قالت: "أنا الحمد لله مش عايزة حاجة من الدنيا، الشعب والقيادة كرمتنى، وأنا عايزة صالح الوطن"، متابعة: "كل الناس كانوا مرحبين بيا فى الجلسة الافتتاحية، أنا بنت مصر أنا ضد الكسر". واستطردت قائلة: "أنا استقبلت الحدث بإن ربنا رتب لى قدرى بأن أتوج فى آخر مشوار فى حياتى"، مؤكدة أنها قامت بعمل بروفة قبل الجلسة.

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