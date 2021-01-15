فيديو.. مفتى الجمهورية: فيروس كورونا اختبار من الله.. والمتوفى به شهيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن كورونا يشبه الطاعون الذى نزل بالمسلمين والعالم فى السابق، كما استشهد العديد من صاحبة النبى بالطاعون.
وأوضح أن المتوفى بالطاعون وكورونا من الشهداء، لأنه مات فى ظرف فيه شدة، بشهادة النبى صلى الله عليه وسلم، مضيفًا: "الفيروس بمثابة اختبار من الله سبحانه وتعالى لكى نعود إلى رشدنا مرة آخرى".
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