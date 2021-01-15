جدة - نرمين السيد - وذكر البرلمانى فى طلب الإحاطة أن المستشفى تم الانتهاء من تشطيبها منذ أكثر من 15 عاما، ووصف هذا الأمر بأنه يعد إهدار للمال العام ولاسيما فى ظل احتياج الدولة لها فى ظروف كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بتهمة إهدار المال العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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