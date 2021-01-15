عبدالحكيم عبدالناصر لوالده الراحل: قفزة الـ 6 سنين اللى فاتت كنت بتحلم بيها

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، رسالة لوالده الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قائلاً: "وحشتنى قوى، شعبك وولادك بخير، ومصر عملت قفزة فى الست سنين اللى فاتت زى اللى كنت بتحلم بيها".





وأضاف عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن والده لم يكن يعلم معنى الاستجمام، لافتًا إلى أنه دائما ما كان فى العمل أو يقوم بالقراءة، مضيفًا: "كان بيهتم بقراءة شكاوى المواطنين بنفسه"، متابعا: "ناس كتير قابلتنى وحكت عن إرسالهم شكاوى لوالدى وحلها". وعن احتفالهم بعيد ميلاد والده فى حياته قال: "كلنا بنعمل التورتة وبنطفيها عشان مكنش بيكون فاضلنا".

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