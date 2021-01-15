البابا تواضروس يجتمع برهبان دير القديس مكاريوس بجبل القلالى

جدة - نرمين السيد - وألقى قداسة البابا، خلال الجلسة كلمة روحية مناسبة للحياة الرهبانية من خلال مزمور 27 مع التركيز على الآية الرابعة منه "وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ: أَنْ أَسْكُنَ فِى بَيْتِ الرَّبِّ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي، لِكَى أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ، وَأَتَفَرَّسَ فِى هَيْكَلِهِ".

ووصل قداسة البابا، الدير مساء اليوم، لتدشين الكاتدرائية الجديدة التى تم إنشاؤها به، والتى تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى، والمقرر تدشينها صباح غد السبت.

وتناول البابا تواضروس فى كلمته للرهبان المحاور التالية:

1- مبادئ الحياة الرهبانية التى نحياها:

- الفقر.

- الطاعة أو قطع الهوى.

- البتولية "نقاوة القلب".

2- جمال الحياة الرهبانية:

- التسبيح وحياة الصلاة.

- الحياة المقدسة.

- حياة الشركة ومؤسسها الأنبا باخوميوس أب الشركة.

3- ماذا تمنح فى الإنسان:

- سلام قلبى.

- سلوكك بالإنجيل المعاش.

- الإشتياق للحياة الأبدية.

4- الخطايا الثلاثة:

- خطية الانشغال بالنفس أو التمركز حول الذات "الرهبنة القبطية رهبنة الكفن!".

- خطية جلب العالم الى الدير "الخُلطة تجيب الغلطة!".

- غياب مخافة الله من القلب.