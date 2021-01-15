السكة الحديد: تشغيل 6 قطارات روسية غدا كخدمة جديدة بالخطين القبلى والبحرى

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل للقطارات الروسى ذات التهوية الديناميكية على بعض من خطوط الهيئة كخدمة جديدة ومميزة من الغد السبت، حيث سيتم تشغيل قطارين على خط القاهرة أسوان وبالعكس أرقام 1013/1012، وقطارين على خط القاهرة الإسماعيلية وبالعكس أرقام 1040/1041، وقطارين على خط القاهرة المنصورة وبالعكس أرقام 1050/1051.

ويأتى ذلك فى إطار توجه وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إحداث نقلة على مستوى الخدمات على الخطوط لخدمة جمهور الركاب، وقد عقد رئيس الهيئة اجتماعا مع المعنيين بالهيئة لوضع اللمسات النهائية لتشغيل تلك القطارات، والتأكيد على انتظام قيام ووصول القطارات ووضع خطة للحفاظ على نظافة العربات وانضباط أفراد الأمن الإدارى والنظافة للحفاظ على جودة الخدمة وتأمين الرحلات، ومتابعة عملية التشغيل لضمان كفاءة مستوى الخدمة المقدمة على متن تلك القطارات.