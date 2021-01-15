البابا تواضروس يصل دير القديس مكاريوس بجبل القلالي

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث كان في استقباله الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس الدير، وعدد من الرهبان.

ويدشن قداسة البابا تواضروس الثاني غدا الكاتدرائية الجديدة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي في ثاني زيارة لقداسته للدير، وهى التي تم إنشاؤها بالدير وتحمل اسم السيدة العذراء مريم والقديس مكاريوس السكندري.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القمص داود لمعي المسؤول عن خدمة " سان بول" وكهنة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في جزر الفلبين، القس مينا موريس بالعاصمة مانيلا والقس كيرلس هاني بجزيرة تاكلوبن.

واستعرض قداسة البابا تواضروس الثاني معهم تقريرًا عن النشاط الرعوي لكنيستنا القبطية بجزر الفلبين خلال عام ٢٠٢٠، حيث قامت الكنيسة بدور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في الفلبين من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التي قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم افتتاح عيادة الأسنان الخيرية بحضور السفير المصري في الفلبين أحمد شهاب الدين وطاقم السفارة المصرية، كما قام أيضًا السفير المصري بتهنئة الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد ونقل إلى الكنيسة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أيضًا بتقديم خدمة طبية للجالية الفلبينة في مصر بحضور السفير الفلبيني بالقاهرة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الخميس، بالمقر البابابوي بالقاهرة، رئيسات أديرة الراهبات.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جمع قداسة البابا تواضروس الثاني ورئيسات الأديرة جلسة أبوية تعرف خلالها على الأوضاع داخل الأديرة، وقدمن الراهبات التهنئة للبطريرك بعيد الميلاد المجيد.

ورئيسات الأديرة اللواتي حضرن اللقاء هن «تماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، تماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم، تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، تماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة».

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الخميس بعيد الختان، حيث أقيمت صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس والأديرة والإيبراشيات في مصر وبلاد المهجر.