إجراء 950 تحليل pcr لفيروس كورونا للمشاركين في مونديال اليد خلال 24 ساعة

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء 950 تحليل ال "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية.

يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه يتم إجراء مسحات الـ PCR ، كل 24 ساعة للفرق المشاركة من المنتخبات الرياضية وكذلك أعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق، وذلك بقاعات مخصصة لذلك بالفنادق، كما يتم إجراء المسحات في حالات الاشتباه، بالإضافة إلى إجراء مسح حراري بشكل دوري على مدار اليوم، لافتًا إلى أنه في حالة ظهور أي حالات إيجابية يتم نقلها إلى إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان لتقييم الحالة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية طبقًا لبروتوكولات التشخيص، حيث يتم عزل الحالات البسيطة إكلينيكًا بأحد الفنادق المخصصة لذلك ويتم متابعتهم من خلال فريق طبي بالفندق وإعطائهم بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، أما الحالات المتوسطة والحرجة يتم عزلها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المخصصة لذلك، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما يتم متابعة المخالطين للحالة وتطهير مكان إقامة الحالة المصابة حال تأكيدها.

وأشار المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية ل ٣٥ فردًا من أعضاء المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة على أرض الملاعب أثناء مباريات اليوم من خلال 7 عيادات طبية متواجدة داخل الاستادات، من ضمنهم أحد لاعبي منتخب كوريا الجنوبية حيث تعرض لكدمة بالركبة اليسرى وتم تقديم الخدمة الطبية له على أرض الملعب، وعودته إلى فندق الإقامة برفقة فريقه وحالته الصحية جيدة.

وفي إطار المتابعة الدورية للإجراءات الاحترازية والوقائية، أوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن وفد طبي من الاتحاد الدولي لكرة اليد قام صباح اليوم الجمعة، بتفقد أحد الفنادق لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد التي تتخذها وزارة الصحة والسكان بأماكن إقامة الوفود المشاركة في البطولة، حيث قام الوفد بتفقد غرف العزل، والقاعات المخصصة لإجراء مسحات ال "pcr"، وأشادوا بالتنظيم في اختيار تلك الأماكن وبعدها عن غرف إقامة اللاعبين، كما تفقدوا العيادة الطبية بالفندق وأثنوا على التجهيزات الطبية داخل العيادة والخدمات المقدمة بها، موجهين الشكر لوزارة الصحة والسكان المصرية لما تقوم به من مجهودات وتشديد للإجراءات الاحترازية بجميع فعاليات البطولة، وإلزام جميع الوفود بإجراءات التباعد الاجتماعي بين المنتخبات بفنادق الإقامة، وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة، بالإضافة إلى نشر المطبوعات التوعوية بجميع أماكن تواجد أفراد البعثات بـ 6 لغات أجنبية، وتوفير مادة علمية وقائية للعرض على شاشات الإعلانات المرئية، وفي الفنادق والصالات الرياضية.

وفيما يخص نشر الوعي خلال فعاليات المباريات لفت "مجاهد" إلى أنه يتم تقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب وتضم فرق من المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان.

وتابع أنه تم تنظيم ندوة توعوية، اليوم، للعاملين بالفنادق للتأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتباعها خلال تقديم الوجبات الغذائية من مأكولات ومشروبات لأعضاء المنتخبات والوفود التي تقيم بالفنادق، وأثناء غسل الملابس وتطهيرها، وكذلك سبل تطهير وتعقيم أرجاء غرف الوفود والأدوات التي يستخدمونها، وتطهير والطاولات والكراسي في الأماكن المشتركة بالفندق، حرصًا على سلامة جميع المتواجدين بالفنادق