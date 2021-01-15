غدا ..14 أتفاقية ومشروع قانون بأولي مناقشات لجان برلمان 2021 النوعية

تبدأ غدا السبت اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها عقب تشكيل هيئات مكاتبها في الانتخابات التي أجريت أمس الخميس.

ويتضمن جدول أعمال اللجان مناقشة خطة العمل، وكذلك بعض الاتفاقيات أو التشريعات المؤجلة من الفصل التشريعي الأول، بعد موافقة مجلس النواب على طلب الحكومة بذلك.

لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد

كما تشهد اللجان مناقشة ما تم إحالته إليها في الجلسة العامة الماضية بشأن الاتفاقيات الدولية.

وتنظر لجنة النقل والمواصلات، برئاسة علاء عابد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020.

وتناقش لجنة السياحة والطيران، برئاسة النائب نورا علي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في القطاع السياحي في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.



لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب

وتنظر لجنة الشئون الافريقية، برئاسة النائب شريف الجبلي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل أفريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6/8/2020.

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة أحمد صالح، اجتماعين، الأول لمناقشة ما يلي:

1- التمهيد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها " مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

2- التمهيد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

الثاني: لاستكمال مناقشة الاتفاقيتين المتبقيتين من الفصل التشريعي السابق، وهما :

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وتعقد اللجنة التشريعية، اجتماعين برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، الأول لمناقشة عدة قرارات جمهورية على النحو التالي:

قرار رئيس ج.م.ع رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين ج.م.ع واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين يابانى للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادى والاجتماعى الموقعة بتاريخ 21/10/2020.

قرار رئيس ج.م.ع رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة ج.م.ع والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة فى مصر (تايب) الموقع بتاريخ29/6/2020.

قرار رئيس ج.م.ع رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين ج.م.ع والبنك الاوربى لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الاول لمترو القاهرة - مرحلة تحديث الاولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21/10/2020.

قرار رئيس ج.م.ع رقم 718 لسنة بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الاغذية العالمى التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من اجل افريقيا بمصر الموقعة بتاريخ 6/8/2020.

قرار رئيس ج.م.ع رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين ج.م.ع والبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار من خلال الصندوق الائتمانى لتمويل مشروع (الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة) بتاريخ 26/10/2020 .

_ قرار رئيس ج.م.ع رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة ج.م.ع والوكالة الاسبانية من اجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل امنة تحقق المساواة للمراة فى قطاع السياحة فى ج.م.ع) بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020 .

- الثانى: عرض تقارير اللجنة عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت من نظرها فى الفصل التشريعى الأول ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة ، والتى أبدت الحكومة تمسكها بها فى الفصل التشريعى ، وفقاً لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.