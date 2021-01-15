فيديو.. شوقى علام: نستقبل شهريا 4.800 فتوى متعلقة بالطلاق

جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن الدار تصلها حوالى 130 ألف طلب فتوى منهم 4.800 طلب متعلق بالطلاق، والجانب الأسرى يمثل 50% من هذه النسبة.

وأوضح أن الدار تقوم بعمل بث مباشر عبر صفحتها يوميًا ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 1 إلى 2 ظهرا للرد على المواطنين، لافتًا إلى أن الدار افتتحت فرعين فى أسيوط والإسكندرية، وخلال السنوات المقبلة سيتم افتتاح فرعا فى كل محافظة.