جدة - نرمين السيد - وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن الدار تصلها حوالى 130 ألف طلب فتوى منهم 4.800 طلب متعلق بالطلاق، والجانب الأسرى يمثل 50% من هذه النسبة.
وأوضح أن الدار تقوم بعمل بث مباشر عبر صفحتها يوميًا ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 1 إلى 2 ظهرا للرد على المواطنين، لافتًا إلى أن الدار افتتحت فرعين فى أسيوط والإسكندرية، وخلال السنوات المقبلة سيتم افتتاح فرعا فى كل محافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. شوقى علام: نستقبل شهريا 4.800 فتوى متعلقة بالطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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