الاتحاد الإفريقى يكرم الرئيس السيسى لدوره فى إطلاق التجارة الحرة القارية

جدة - نرمين السيد - نظم الاتحاد الإفريقى بالتنسيق مع عدد كبير من منظمات رجال الأعمال والقطاع الخاص الإفريقى، حفلا لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعددا من رؤساء الدول الإفريقية، تقديراً لجهود الرئيس فى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع يناير الجارى.





وتسلم السفير أسامة عبد الخالق، سفير جمهورية مصر العربية فى أديس أبابا، والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، جائزة القطاع الخاص الإفريقى نيابةً عن رئيس الجمهورية.

وأكد السفير المصرى على ما أولاه رئيس الجمهورية من اهتمام ومتابعة حثيثة لإجراءات إطلاق هذه المنطقة، خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى، فى ظل الدور المحورى للاتفاقية فى دعم جهود التنمية فى القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية فى تلك الدول ويطور من المنظومة الاقتصادية لدول القارة.

يُذكر أن فترة رئاسة رئيس الجمهورية للاتحاد الإفريقى، شهدت الإعلان عن تدشين المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية، خلال قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية فى يوليو 2020، حيث استمرت المفاوضات الخاصة بالمنطقة على مدار العام ونصف العام الماضيين، وصولاً إلى إطلاق المنطقة بشكل رسمى فى مطلع يناير الجارى.

وشهد حفل التكريم، الذى نظمته مفوضية الاتحاد الإفريقى فى مقر الاتحاد، بالتنسيق مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها مجلس الأعمال الإفريقى وغرفة تجارة عموم إفريقيا واتحاد غرف تجارة غرب إفريقيا وغرفة تجارة شرق إفريقيا، وتقديم الجوائز للشخصيات البارزة التى لعبت دوراً محورياً فى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.