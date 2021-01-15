عبر تطبيق زووم.. البابا تواضروس يلتقى شعب كنيسة مارمرقس الكويت

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الجمعة، عبر تطبيق زووم zoom على شبكة الإنترنت، شعب كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدولة الكويت، وألقى قداسته عليهم كلمة روحية.





كان البابا تواضروس قد وصل قبل اللقاء إلى دير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى عشية تدشين الكاتدرائية الجديدة به، وحرص على أن يلتقى مع أبنائه العاملين بالكويت من مقر إقامته بالدير. شارك فى اللقاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى.

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