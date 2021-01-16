فيديو.. المفتى: الاستبشار بقدوم العام مطلوب شرعا وبمثابة مراجعة للذات

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى عرض على فضائية صدى البلد، اليوم الجمعة: "فى دار الإفتاء اعتدنا على محاسبة أنفسنا آخر كل عام بتقديم كشف حساب عما تحقق، ووضع خطة خمسية للأعوام المقبلة تشمل ما نهدف لتحقيقه فيها".

وعن الخلط الذى يراه البعض نتيجة الحجم المطرد للفتاوى، والتى تزيد كل عام عن العام الذى سبقه فقال: "إن هذا يعكس حجم زيادة ثقة الناس بالمؤسسات الدينية، خصوصًا الإفتاء بعد ما تم استردادها من الجماعات المتشددة التى أثرت على الناس لفترة من الزمن ونفرت الناس ظلمًا وبهتانًا من المؤسسات الرسمية الدينية".

وعن ضخامة عدد الفتاوى الصادرة من الدار سنويًّا قال، إن هذا لا يعنى مطلقًا وجود وسوسة عند الأغلب من الناس، ولا تعنى كذلك المبالغة فى اللجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى، لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية غالبًا ما تشمل بيان الحكم الشرعى المطلوب بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسى للمستفتين.

ولفت النظر إلى أن الدار تستقبل أسئلة تتعلق بفتاوى الطلاق شهريًّا تصل إلى 4.800 فتوى من مجمل فتاوى تتراوح ما بين 100 ألف فتوى و130 ألف فتوى شهريًّا، وتم زيادة عدد ساعات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعى للرد على الاستشارات الأسرية بحضور أمين فتوى مع أحد الأساتذة المتخصصين فى علم النفس والاجتماع.

وأضاف أن دار الإفتاء تسعى إلى إنشاء عدد من الفروع فى المحافظات، حيث تستهدف إنشاء فرع كل عام فى المحافظات المختلفة، موضحًا أن الدار تريد إيصال الفهم الوسطى إلى كل الناس، وبخبرة إفتائية تكاد تكون نادرة، ودار الإفتاء لديها رصيد إفتائى قادر على حل المستجدات التى تظهر فى المجتمع.

وأشار إلى أن هناك تشكيكًا دائمًا فى مؤسسات الدولة الوطنية "الجيش والشرطة والصحة" وغيرها، رغم الإنجازات التى تمت خلال السنوات الأخيرة على جميع المستويات، وهذا المعدل من الفتاوى التى تستقبله دار الإفتاء يؤكد عودة الثقة مرة أخرى بالمؤسسات الرسمية.

وفنَّد مفتى الجمهورية، دعاوى البعض التى تتهم دار الإفتاء بالتقصير فى مواجهة الفكر المتطرف بقوله: "لقد أنشأنا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة فى عام 2014 الذى يعد الأول من نوعه لرصد وتفكيك الفكر المتطرف، حيث أصدر أكثر من 500 تقرير حاز بعضها اهتمام المراكز البحثية فى الخارج وبعضها يصدر مترجمًا ويتم إرساله لمن يهمه الأمر ومنها وزارة الخارجية لإرساله لخارج مصر، فهذا يدل على تحركنا مبكرًا إيمانًا منا بضرورة مواجهة هذا الفكر المتطرف، وأصبح هذا المرصد مؤثرًا وله حضور فى الساحة الدولية".

وردًّا على ما يدعيه البعض بأن العلماء يسارعون فى تكفير غير المسلمين من أصحاب الأديان الأخرى ويتوقفون فى تكفير داعش قال المفتى: "نحن متمسكون بمصطلح أهل الكتاب فيما يخص أصحاب الأديان السماوية"، مشيرًا إلى أن توسيع دائرة التكفير أمر خطير حتى إن محاسبة المتطرفين يجب أن تتم بما يقتضيه الشرع والقانون.

وشدَّد على أن الحكم بتكفير أى إنسان لا يكون إلا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الأفراد أن يكفر أحدًا، مشيرًا إلى أن فتاوى دار الإفتاء صريحة بأن مصطلح أهل الكتاب ينبغى أن يبقى مع النص القرآنى كما هو وبأحكامه.

وبخصوص عدم لجوء بعض الناس إلى العلم والطب فى مواجهة الأوبئة والنوازل قال: "نحن أمة اقرأ ولا ننفصل أبدًا عن العلم لأنه توأم الدين ولا ينفصل عنه، ولا بد من الرجوع إلى أهل التخصص فى جميع المجالات، وهو ما فعلناه فى سؤال عن حكم صيام شهر رمضان فى ظل وباء كورونا، إذ اجتمعنا بالمتخصصين وقد أفادوا بأن الصيام مفيد ولا يضر فأصدرنا الفتوى قبل رمضان الماضى بناءً على استشارتهم".

وأجاب المفتى عن سبب إدلاء دار الإفتاء برأيها فى بعض القضايا الاقتصادية والسياسية، قائلا: "نحن نتحدث عندما يرتبط الأمر بشق شرعى وبعد سؤال الناس عن الأمر فنحن عندما نتحدث لا نجامل طرفًا، فنحن لسنا مسيسين ولكن نقوم بواجبنا".

أما عن تدريب وتأهيل المفتين فأوضح المفتى، أن الفتوى صنعة تحتاج إلى مهارة وتدريب وحرفية ومهنية، لذلك يهتمون دائمًا بالتدريب، مضيفا: "انتهينا مؤخرًا من تدريب المفتين على برامج حل المشكلات الأسرية إيمانًا منا بأن كثرة حالات الطلاق من قضايا الأمن القومى".

وعن اللغط فى مسألة تعدد الزوجات قال: "إن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية، ولذلك ينبغى أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر".

أما عن ادِّعاء البعض عدم إنصاف الفقهاء للمرأة بالمخالفة لأوامر القرآن والسنة بإنصافها، قال: إن الفقهاء والعلماء المعتبرين أنصفوا المرأة امتثالًا وخضوعًا لأوامر الشرع الشريف، فها هم الفقهاء والعلماء يعتمدون على المرأة فى العلم والفقه والحديث ويستفيدون من علمها وفقهها كالعالمات من الصحابة والتابعين.

وأوضح المفتى أن المتتبع للنموذج النبوى يراه نموذجًا منفتحًا فى تقرير حقوق المرأة، فقد كانت النساء فى عهده صلى الله عليه وآله وسلم يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهن، ولعل خير دليل أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة السيدة أم سلمة "رضى الله عنها"، فى البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيده على حق المرأة فى ممارسة حقوقها المشروعة.

وأشار إلى أن الزوجة المصرية فى أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها فى كل شؤون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.

واختتم حواره بالإجابة عن بعض أسئلة البرنامج الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعى كسؤال سائل يستفسر عن كون فيروس كورونا عقوبة من الله، وأوضح أن فيروس كورونا ليس عقوبة من الله، ولكنه بمثابة اختبار وابتلاء لنقف مع أنفسنا كى نعود إلى رشدنا ونصحح أخطاءنا.

وكذلك ورد سؤال عن حكم إطعام الحيوانات الضالة وهل يعد تقربًا إلى الله؟ وأيَّد فضيلته هذا العمل الإنسانى مشيدًا بالتجربة الحضارية للمصريين على مر العصور تجاه الحيوانات، فهناك من العلماء والأعيان من أوقف وقفًا لصالح الحيوانات الضالة التى لا مالك لها، فضلًا عن النهى عن ضربها بغرض المزاح أو التعذيب.