نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أهمها. حذف أغنية "فينك يا حبيبي" من الصفحة الرسمية للفنان محمد منير عبر اليوتيوب ميريهان حسين تقلد ميريام فارس.. فيديو أحمد فتحي ينعى كابتن حسنين حمزة مدلك المنتخب الوطني بكلمات جميلة.. أحمد زاهر يهنئ ابنته منى بعيد ميلادها حسن الرداد لـ والدته: ألقاكي في الجنة يا أمي شاهد.. وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو "تيك توك" أحمد حسن يهنئ الحضري بعيد ميلاده: عقبال العمر كله يا سد صباح الشقاوة.. هالة صدقي تظهر برفقة أولادها في رحلة سفاري بين الجبال بين الماضي والحاضر.. راغب علامة يسترجع ذكريات طفولته بصورة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. ميريهان حسين تقلد ميريام فارس.. وحذف أغنية لـ منير بسبب حقوق الملكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.