أهم الاخبار.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال... ومنخفض جوي يضرب البلاد غدا

نشر موقع صدى من الاخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

النهاية تقترب.. الولايات المتحدة تدرج "أنصار بيت المقدس" و"حسم" في القاهرة ضمن قوائم الإرهاب.. دفاع البرلمان يشيد بالقرار.. ونائبة: تضحيات الوطن من ابناء مصر لا تحصى

تعد مصر من اوائل الدول التي تسعى جاهدة للقضاء على الإرهاب ودحر منابعه، حيث قدمت مصر نماذج كثيرة وتضحيات لا حصر لها من رجالها وضحت للعالم أجمع دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف.. للمزيد اضغط هنا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار بـ 8 مناطق بالجمهورية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، شديد البرودة ليلا.. للمزيد اضغط هنا

اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان

نشر موقع دوت الخليج الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة خلال الساعات الماضية نعرضها لكم.. للمزيد اضغط هنا

محمد صلاح: لا يمكن التكهن بالفائز بالبريميرليج .. والإصابات أثرت علينا

تحدث محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، عن الصراع في الموسم الحالي على لقب بطولة الدوري الإنجليزي.للمزيد اضغط هنا