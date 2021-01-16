أهم الاخبار.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال... ومنخفض جوي يضرب البلاد غدا

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النهاية تقترب.. الولايات المتحدة تدرج "أنصار بيت المقدس" و"حسم" في القاهرة ضمن قوائم الإرهاب.. دفاع البرلمان يشيد بالقرار.. ونائبة: تضحيات الوطن من ابناء مصر لا تحصى
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار بـ 8 مناطق بالجمهورية
اخبار الرياضة.. قرارات عاجلة من الكاف بشأن دوري الأبطال.. خناقة الزمالك وسانت إيتيان
محمد صلاح: لا يمكن التكهن بالفائز بالبريميرليج .. والإصابات أثرت علينا
أسابيع قليلة .. الصحة العالمية تزف بشرى مفرحة بشأن علاج كورونا
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