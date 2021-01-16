السياحة: اثنان من أهم المدونين بالمملكة المتحدة يزوران مصر فى زيارة تعريفية

جدة - نرمين السيد - وصل مطار القاهرة، مساء الجمعة، اثنان من أهم المدونين والمؤثرين فى المملكة المتحدة فى زيارة تعريفية لمصر تستغرق أسبوعا، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.





واستقبل أعضاء المكتب السياحى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، بمدينة الغردقة، مطلع الشهر الجارى، أول رحلة طيران قادمة من العاصمة الألمانية برلين على متنها 125 راكبا، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر فى أول يوليو الماضى. ومن جانبها، أكدت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أن السوق الألمانى يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتة إلى قيام أعضاء المكتب السياحى للهيئة بمدينة الغردقة باستقبال السائحين والترحيب بهم، كما قاموا بتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم.

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