البنك الأفريقى للتنمية يمنح الرئيس السيسى جائزة "بناة الطريق" الأفريقية

قام Mike Salawou مدير إدارة النقل والبنية التحتية بالبنك الأفريقي للتنمية، نيابة عن رئيس البنك، بتسليم السفير د. وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوت ديفوار جائزة "The Africa Road Builders – Babacar NDIAYE Trophy" لعام ٢٠٢٠ المخصصة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك أمس الجمعة بمقر السفارة في أبيدجان.

ألقى السفير بدوي كلمة أعرب فيها عن تقدير مصر لتخصيص جائزة عام ٢٠٢٠ لرئيس الجمهورية، موضحاً أن هذه الجائزة تمنح تقديراً لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطاع الطرق والنقل، ومضيفاً أن لجنة التحكيم الدولية أشارت بصفة خاصة إلى عدد من أهم المشروعات القومية العملاقة في هذا القطاع وإلى إسهامها في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم حركة الأشخاص والبضائع.

كما عرض السفير بدوي، إسهام هذه الإنجازات في دعم نمو الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطن، وأكد إهتمام مصر، بصفتها عضواً مؤسساً في الاتحاد الأفريقي، بتطوير البنية التحتية في أفريقيا ودعم المبادرات الأفريقية لتعزيز التكامل والاندماج داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى محور القاهرة – كيب تاون.

من جانبه، أشاد Mike Salawou بالمشروعات الضخمة التي قامت مصر بتشييدها خلال السنوات الماضية، وبعلاقة التعاون القوية بين مصر والبنك، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً أساسياً للبنك لكونها أحد أكبر المساهمين في رأس ماله.