مصرع تاجر مخدرات في مداهمة أمنية لمزرعة أفيون بأسيوط

لقى عنصر اجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام لمزرعة أفيون بأسيوط فيما تم ضبط آخرين.



المضبوطات

كانت تحريات مجموعة العمل المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام أكدت بمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط، قيام عشرة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، مقيمين بدائرة مركز الفتح بزراعة نبات الخشخاش المخدر(أفيون) بقطعة أرض طرح نهر "أملاك دولة" بجزيرة الواسطي بدائرة مركز الفتح وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي .



مزرعة الأفيون

وعقب وصول القوات للمنطقة المقابلة للجزيرة قام احد المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعه والعثور بجوار جثته على(بندقية آلية وثلاث خزن وكميه من الطلقات).

وأمكن ضبط باقي العناصر الإجرامية وبحوزتهم 8بنادق آلية وكميه من الطلقات مختلفة الاعيرة وكذا العثور على مساحة 3 أفدنة منزرعة بنبات الخشخاش المخدر أفيون .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بزراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام الأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

جاء ذلك في ضوء توجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواجهة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة والإصرار على إنهاء البؤر الإجرامية والعناصر التي تقوم بزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها وفى إطار اضطلاع قطاع الأمن العام بتنفيذ التوجيه وبناءً على خطة لمواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية .