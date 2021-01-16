ننشر صور الأيقونات التى يدشنها البابا تواضروس غدا بجبل القلالى

جدة - نرمين السيد - ويدشن البابا الأيقونات التى رسمها فنان الأيقونة العالمى عادل نصيف. وكان البابا قد وصل الدير مساء اليوم الجمعة، واستقبله الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح ورئيس الدير وعدد من الرهبان.

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