 سفير مصر فى أبيدجان يتسلم جائزة بناة الطريق المخصصة للرئيس السيسى

وألقى السفير بدوى، كلمة أعرب فيها عن تقدير مصر لتخصيص جائزة عام 2020 لرئيس الجمهورية، موضحاً أن هذه الجائزة تمنح تقديرا لحجم الإنجازات التى تحققت تحت رعايته فى قطاع الطرق والنقل.
وأضاف، أن لجنة التحكيم الدولية أشارت بصفة خاصة إلى عدد من أهم المشروعات القومية العملاقة فى هذا القطاع وإلى إسهامها فى خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم حركة الأشخاص والبضائع.
كما عرض السفير بدوى لإسهام هذه الإنجازات فى دعم نمو الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأكد، اهتمام مصر بصفتها عضوا مؤسسا فى الاتحاد الإفريقى، بتطوير البنية التحتية فى إفريقيا ودعم المبادرات الإفريقية لتعزيز التكامل والاندماج داخل القارة الإفريقية، مشيرا إلى محور القاهرة – كيب تاون.
من جانبه، أشاد Mike Salawou بالمشروعات الضخمة التى قامت مصر بتشييدها خلال السنوات الماضية، وبعلاقة التعاون القوية بين مصر والبنك، مؤكدا أن مصر تعد شريكا أساسيا للبنك لكونها أحد أكبر المساهمين فى رأس ماله.
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