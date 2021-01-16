مجمع الخالدين يرشح عبد المعطى حجازى لجائزة نوبل .. وفضل : تتويج لمسيرته

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، أن ترشيح الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى للفوز بجائزة نوبل يعتبر اعترافا بالفضل. وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالى" فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن ما قدمه حجازى من أعمال شعرية أثرت الحياة الثقافية المصرية والعربية، مؤكدا أنه الشاعر الكبير، أكبر قامة شعرية ليس فى مصر وحدها بل فى الوطن العربى أجمع. وأضاف فضل، أن تتويج عبدالمعطى حجازى هو تتويج لمسيرته واعتراف بأهمية الإنجاز الإبداعى الذى قدمه خلال مسيرته. وتابع: "مصر بها الكثير من الشخصيات والقامات الأدبية التى تستحق الترشيح لجائزة نوبل لكن، طلب من مجمع اللغة العربية ترشيح اسم واحد فقط، وبناء عليه تم ترشيح الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى".



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