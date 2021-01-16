طقس اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 20

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوى على باقي الأنحاء ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وعن حالة الطقس ليلا يكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربيةوبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 12

وادى النطرون 19 12

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 19 06

بورسعيد 20 13

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 19 11

الاسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 20 13

نخل 18 03

نويبع 21 16

طابا 18 11

كاترين 17 05

الطور 21 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 16

مرسى علم 22 16

الفيوم 20 11

بنى سويف 20 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 21 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

ادفو 22 11

أبوسمبل 21 12

الوادى الجديد 20 12

شلاتين 26 16

ابو رماد 25 15

حلايب 23 18

رأس حدربة 24 17