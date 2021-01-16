نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يخص العمالة غير المنتظمة.. أول مشروع قانون في برلمان 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه مشروع قانون جديد حول أوضاع العمالة غير المنتظمة فى مصر، لافتًا إلي أن الهدف من التشريع الجديد هو عمل معاش للعمالة غير المنتظمة بقصد تحسين أوضاع معيشتهم.

وقال "محسب" في بيان له، إن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه فى هذا الصدد، لافتًا إلى أنه سيناقش آلية توفير ميزانية خاصة لمعاش جديد يخدم ما يقرب من ٦٠ مليون مواطن مصرى خاصة وأن هناك كثير من التحديات تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم أجمع حاليًا بسبب تفشي الأمراض والأوبئة لعل آخرها انتشار فيروس كورونا.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيطالب بعقد جلسات استماع لسماع الآراء المختلفة حول ماهية القانون الجديد بهدف الوصول إلى.أفضل صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وترفع من مستوى معيشة المواطنين.

ومن المُقرر أن تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم السبت، أولي اجتماعاتها، لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.