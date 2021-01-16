انت الان تتابع تفاصيل خبر عواصف ترابية وأمطار .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 16 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس اليوم السبت 16 يناير 2021، وذكرت أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد ، مائل للدفئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، وأوضحت الهيئة أن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، من المتوقع أن تشهد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيف إلى معتدل.

حالة الطقس اليوم السبت 16 يناير

وبالنسبة لارتفاع الموج على البحرين، فيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يتراوح مابين مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية بينما ارتفاع الموج بالبحر الأحمر فيكون من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الاحمر والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وستشهد مناطق “السلوم ومطروح والإسكندرية ورفح والعريش وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة”، سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة، متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 11 20 الإسكندرية 12 19 طنطا 11 19 دمنهور 11 19 مطروح 12 19 بورسعيد 13 20 الزقازيق 11 19 المنصورة 11 19 السويس 11 20 شرم الشيخ 15 22 نويبع 16 21 الغردقة 16 22 الفيوم 11 20 أسيوط 08 20 الأقصر 09 21 أسوان 10 22

بيان الأرصاد