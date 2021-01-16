انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار ورياح .. الأرصاد تنشر حالة الطقس اليوم السبت 16 يناير وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 16 يناير أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

حالة الطقس اليوم السبت 16 يناير

وذكرت الأرصاد أن بعض المناطق من شمال البلاد ستشهد تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الشمالية الغربية، وفي مناطق أخري من البلاد يصاحبها سقوط أمطار مثل “كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومطروح والسلوم والإسكندرية وبلطيم ورشيد”، وتنشط الرياح علي المنطقه الشمالية، تنشط الرياح علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتشدد الرياح علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلي عدم إنتظام الملاحة البحرية.

كما ستشهد مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد ووسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

يسود البحر المتوسط حالة اضطراب، وترتفع الأمواج مابين المترين ونصف إلى 3 أمتار، بينما يسود البحر الأحمر مناخ معتدل،وترتفع فيه الامواج من المتر إلى المتر ونصف.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 20 – 11

الإسكندرية 19 -12

طنطا 19- 11

دمنهور 19 – 11

مطروح 19 – 12

سيوة 19 – 11

دمياط 19 – 12

الممنصورة 19 – 11

الإسماعيلية 20 10

نخل 18 – 03

شرم الشيخ 22 -15

الغردقة 22 -16

مرسى علم 22 -16

الفيوم 20 -11

المنيا 20 -08

أسوان 22 -10

الأقصر 21 – 09

بيان الأرصاد الجوية