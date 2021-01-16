بيد البابا تواضروس.. تدشين 3 مذابح بكاتدرائية السيدة العذراء بجبل القلالى

جدة - نرمين السيد - بدأت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، صلوات تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى التى تم إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى، بيد قداسة البابا تواضروس الثانى وعدد من أحبار الكنيسة.





وأوضح بيان صحفى للكنيسة، أنه تم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندرى بينما حمل المذبح البحرى اسم الشهيد مارمينا العجائبى والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلى على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس. وتعد هذه المرة الثانية التى تجرى فيها صلوات تدشين بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث كانت المرة الأولى فى شهر فبراير من عام 2018 ودشن خلالها كنيسة الدير الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان.

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