حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 17-1-2021

حظك اليوم برج القوس الاحد17-1-2021

ما زلت تتصدر القائمة يا مولود القوس ، فاليوم يدعمك وخاصة على المسار العملي فأنت تبدع فيما تفعل وكل ما تمسكه يصبح ذهبا، رؤوساؤك في العمل مسرورون بما تفعله وستلاقي التقدير في هذا اليوم لجهودك، في فترة المساء قد يفيدك الغاء موعد عمل كي تجد الوقت لمن تحب وتنقذ نفسك من كلام لا تود ان تسمعه.

حظك اليوم برج الجدي الاحد17-1-2021

امورك لا تطمئن اليوم فحاذر جيدا على ما تفعل وحاول ان تركز في عملك وبالاخص اذا كنت تعمل في مجال المال فأي خطأ اليوم سوف يكلفك الكثير وخاصة في فترة ما بعد الظهر، تتحرك الامر لتدعمك في فترة المساء وخاصة على المستوى العائلي الذي سيشهد دعوة اجتماعية هادئة تنسيك هموم العمل.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 17-1-2021

الاوضاع جيدة لهذا اليوم و الحظ يدعمك بكل قوة لان القمر في برجك فحاول ان تقوم بالاعمال المهمة خلال فترة النهار ، في فترة ما بعد الظهر يصبح الجو هادئا وتخلو حياتك من اي احداث مهمة، حتى يأتي المساء الذي سيحتوي على تطورات كثيرة لمصلحتك و بالاخص لمواليد 11 الى 18 شباط

حظك اليوم برج الحوت الاحد 17-1-2021

"بدك تصبر " يا مولود الحوت، فأنا اعرف الظروف التي تمر بها والتي تجعلك حساسا لا بعد الحدود لأي كلمة توجه اليك حاول بأن لا تعطي اهتماما للكلام الذي تسمعه من الاخرين وتصرف بترجل، الوساوس لن تتركك في فترة المساء لذلك انصحك بالخروج والترفيه عن نفسك وبالاخص مواليد 9 الى 18 اذار

حظك اليوم برج الحمل الاحد 17-1-2021

تستمر الاجواء هادئة يا مولود الحمل لكن عليك باستغلال هذا اليوم لتسير اعمالك قبل ان يأتي يوم غد، فاليوم يدعمك الى ابعد الحدود وخاصة على المسار العملي و حتى العائلي ، اما العاطفة فلا بأس بها في المساء لأنك رومانسي جدا وتعبر عن عواطفك بشكل صحيح مما يقرب الحبيب منك.

حظك اليوم برج الثور الاحد 17-1-2021

شعبيتك في انخفاض فاحذر وحاول ان تكون اكثر دبلوماسية واقل نشاطا مع الاخرين وبالاخص مع زملائك في العمل او عائلتك ، المبادرة والقرارات غير جيدة لهذا اليوم وتأتي بعكس مفعولها ، المساء قد يخبئ الكثير لك على المسار العاطفي فكن اكثر ليونة مع من تحب و بالاخص مواليد 11 الى 20 أيار.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 17-1-2021

انت جذاب اليوم للجنس الاخر، الذي يجد فيك الكثير من الامور الجيدة وخاصة جرأتك في الكلام والتقرب منه، لا داعي لأن تجعل الانتقام يسيطر عليك في المساء والمسامح كريم وخاصة مع اعز اصدقائك الذي يلاقي معاملة غير حسنة من قبلك، مواليد 13 الى 21 حزيران الاكثر جاذبية لهذا اليوم.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 17-1-2021

تحاول ان تركز على امورك العملية والمالية وبالاخص على المشاريع المستقبلية، تفكر اليوم جديا بتغيير عملك وعمل تغيير نوعي بحياتك عليك التفكير مليا قبل القيام بأي مبادرة بهذا الاتجاه لانها سوف تكون مصيرية، في المساء جلسة هادئة مع الاصدقاء تكفيك لأنك تعب وتريد نيل قسط من الراحة.

حظك اليوم برج الاسد الاحد17-1-2021

ما زلت تعاني الامرين يا مولود الاسد فأنت مضغوط جدا في جميع المجالات و وجود القمر بالدلو قد يجعلك لا تعرف كيف تتصرف ، احذر على صحتك وحاول اراحة نفسك من التعب الذي تشعر به وخاصة في فترة المساء التي تعطيك دفعة الى الوراء لما تلاقيه من شريك حياتك اكثر المتوترين من هذه الامور هم مواليد 1 الى 6 آب.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 17-1-2021

امورك لا بأس بها اليوم لكن عليك بحفظ لسانك الذي ينطق بكلام كالسيف يقطع العلاقة بينك وبين الاشخاص المقربين لديك، قد يكون تصميمك على الجلوس في المنزل هذه الليلة كي تقضي وقت اطول مع عائلتك التي فقدت وجودك بينهم في الايام القليلة الماضية وخاصة مواليد 16 الى 21 ايلول

حظك اليوم برج الميزان الاحد 17-1-2021

التطورات التي تجري على الساحة هي لصالحك فما زال الحظ يقف الى جانبك و وجود القمر بالدلو قد يجلب لك الكثير من الامور الجيدة ، كما ان ذكاؤك سوف ينجيك من الكثير من الامور لتفكيرك المسبق بها، في فترة بعد الظهر احذر من حوادث الطرق لقيادتك الطائشة، في المساء الاوضاع جيدة فاستغل الوضع و اخرج و تمتع بليلتك .

حظك اليوم برج العقرب الاحد 17-1-2021

ما زلت تائها يا مولود العقرب ولا تدري ماذا تفعل اليوم و هذا كله بسبب القمر ببرج الدلو . كما انك لا تعرف ما تتصرف او تفعل و تلتزم الصمت مع ان الكثير من الامور تجري من حولك . حاول ان تعتني بامورك العائلية في فترة ما بعد الظهر لامر مهم و احذر على صحتك في فترة المساء فقد تتعرض لوعكة صحية وخاصة مواليد 1 الى 4 تشرين الثاني.