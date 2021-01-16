أهم الأخبار.. الأفريقى للتنمية يمنح السيسى جائزة تقديرا لإنجازاته.. القصة وراء انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

نشر موقع "دوت الخليج" عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



الأفريقى للتنمية يمنح السيسى جائزة تقديرا لإنجازاته في قطاع الطرق والنقل لعام 2020 منح البنك الأفريقى للتنمية جائزة (The Africa Road Builders – Babacar NDIAYE Trophy) لعام 2020 للرئيس عبد الفتاح السيسى تقديرًا لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعايته في قطاع الطرق والنقل.

فيديو جراف.. القصة وراء انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من كأس العالم للأندية 2020 بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.

أمريكا توسع حظر حمل الأسلحة للقادمين لحفل تنصيب بايدن

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن شركات الطيران الأمريكية وسعت حظر حمل الأسلحة للقادمين إلى واشنطن قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

محافظ القاهرة عن غرامة الـ 50 جنيها: غرضها الحرص على صحة المواطن

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضرورة تشديد المتابعة لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كيف يرفع الله البلاء؟ 16 كلمة في الصباح تنجيك من أشد المصائب والكروب

كيف يرفع الله البلاء؟ وقد يعبر عنه البعض بسؤال ما هي الأعمال التي ترفع البلاء وهل هناك ذكر يرفع البلاء أو حتى دعاء رفع البلاء، لعلها جميعًا تأخذ أهميتها من بلاء كورونا ذلك الكابوس الذي نعيشه في هذه الأيام، ويطبق على أنفاس العالم، بما يجعل البحث عن كيف يرفع الله البلاء؟ وقد يعبر عنه البعض بسؤال ما هي الأعمال التي ترفع البلاء وهل هناك ذكر يرفع البلاء أو حتى دعاء رفع البلاء من الضرورات المُلحة التي يحتاجها الإنسان.

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران.. منع طهران من الحصول على 15 نوعا من المعادن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، منع إيران من الحصول على 15 نوع من المعادن عبر فرض عقوبات على كل من يورد لها أي من هذه المعادن.

منها مراقبة الأرض.. وكالة الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية ستفيد جميع جوانب الحياة.. فيديو

قال الدكتور أحمد فراج، رئيس قسم التحكم بوكالة الفضاء المصرية، إن الأقمار الصناعة ستفيد جميع جوانب حياة المواطن المصري.

وزير الصحة الأمريكي: ليس لدينا مخزون احتياطي من لقاحات كورونا

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا تتوفر على مخزون احتياطي من لقاحات فيروس كورونا.

غدا.. تسليم 1656 شقة ضمن "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. تفاصيل