أتربة ورياج مثيرة للرمال .. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت : عظمى القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية نهارا، معتدل على السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية) على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) على فترات متقطعة، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى على البحر المتوسط يؤثر برياح جنوبية غربية على شمال البلاد وامتداد مرتفع جوى على باقى الأنحاء ويتزامن معه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 12

وادى النطرون 19 12

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 19 06

بورسعيد 20 13

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 19 11

الاسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 20 13

نخل 18 03

نويبع 21 16

طابا 18 11

كاترين 17 05

الطور 21 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 16

مرسى علم 22 16

الفيوم 20 11

بنى سويف 20 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 21 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

ادفو 22 11

أبوسمبل 21 12

الوادى الجديد 20 12

شلاتين 26 16

ابو رماد 25 15

حلايب 23 18

رأس حدربة 24 17