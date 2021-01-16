القوى العاملة: تعيين 599 شابا منهم 9 من ذوى القدرات بدمياط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بتعيين 599 شابا منهم 9 شباب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل.





وأضاف الوزير فى بيان صحفى: فضلا عن توفير 26 فرصة عمل، كما تم استخراج 305 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة، مؤكدا أن المديرية صرفت منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 13 ألفاً و655 جنيه لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمنظومة، كما يجرى تجهيز منحة المولد النبوى الشريف لصرفها لتلك الفئة.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشى مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى بالتفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 17 مذكرة غلق إدارى، فضلاً عن تلقى 22 شكوى وتم اتخاذ إجراء قانونى حيال 12 شكوى منهم، وشكوتين منهم مستوفاة، و6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 218 منشأة والإعادة على 44 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وتم تلقى 14 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين وديا، وتحويل 7 منها للقضاء، وتبقت 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم عقد 4 ندوات توعية للعمال وأصحاب العمل.