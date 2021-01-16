السفير المصري في بودابست يلتقي وزيرة الدولة المُشرفة على برنامج المنح ومديرة...

التقى السفير أشرف الموافي سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، وزيرة الدولة المُشرفة على برنامج المنح ومديرة الأكاديمية الدبلوماسية المجرية “Orsolya Pacsay-Tomassich”، حيث تم بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية، وكذا تعظيم الاستفادة من المنح المقدمة للدارسين المصريين بما يتماشى مع السعي لبناء القدرات العلمية والعملية للكوادر المصرية التي تساهم في عملية التنمية والمشروعات القومية في مختلف المجالات.

كما شهد اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية ونظيرتها المجرية في إطار برامج التدريب المشتركة واستقدام الباحثين في المجالات ذات الاهتمام خاصة الزراعة وإدارة المياه.

وأوضح السفير أشرف الموافي أن اللقاء تناول توسيع نطاق التعاون بين مصر والمجر في مجال التدريب الدبلوماسي ليشمل التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية وكذا المعاهد المناظرة في مجموعة فيشجراد (المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا) خلال رئاسة المجر للمجموعة منتصف العام الجاري، وذلك من خلال تبادل ارسال واستقدام الدبلوماسيين الجدد وتنظيم ورش العمل والمحاضرات بين الجانبين بما يساهم في صقل مهارات الدبلوماسيين الجدد الملتحقين بوزارة الخارجية.