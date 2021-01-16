جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، جداول الأسبوع الرابع عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا"، فى الفترة من يوم الأحد 17 يناير حتى السبت 23 يناير 2021.





وفيما يلى جداول الأسبوع الرابع عشر للحصص التعليمية، حسبما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك":- ويمكن مشاهدة القناة على تردد: 12303 أفقى / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تعلن جدول حصص الأسبوع الرابع عشر على قناة مدرستنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.