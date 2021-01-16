إنفوجراف: قطار «العلمين - السخنة».. طفرة مصرية فائقة السرعة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، وشركة سيمنز، لإنشاء القطار السريع "العين السخنة - العلمين الجديدة".





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن القطار السريع.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذى لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائى لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر، بدءا بالتنفيذ الفورى لمشروع الخط، الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة و15 محطة، بطول 460 كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.