جامعة القاهرة تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الفنجرى البحثية حول الشائعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة القاهرة أسماء الفائزين فى مسابقة "وقف الفنجرى" لدراسات وبحوث خدمة المجتمع لعام 2019 تحت عنوان "الشائعات وتأثيرها على التنمية فى مصر"، بعد انتهاء لجان التحكيم من مناقشة وتقييم البحوث التى تقدم بها 23 باحثًا من مختلف الجهات.





ووفقا لبيان صحفى للجامعة، فقد فاز بالمركز الأول وقيمة جائزته 25 ألف جنيه الباحث محمد السيد عبدالصمد عبيد بوزارة العدل، وفازت بالمركز الثانى وقيمة جائزته 15 ألف جنيه الباحثة ياسمين أحمد أنور صيدلانية، وفازت بالمركز الثالث وقيمة جائزته 10 آلاف جنيه الباحثة راوية السيد محمد السيد باحثة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وفى الجوائز التشجيعية للمسابقة، وقيمة كل منها 2000 جنيه، فاز بالمركز الأول مناصفة كل من أمل عبد الفتاح عطوه أستاذ مساعد بقسم الفلسفة كلية التربية جامعة عين شمس، وفاطمة على أبو الحديد أستاذ مساعد بقسم الفلسفة كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر، وفاز بالجائزة الثانية سيد على السيد محمد مدرس لغة عربية، وفاز بالجائزة الثالثة مناصفة كل من الباحث أحمد صلاح إبراهيم عبدالوهاب معيد بمعهد التخطيط القومي، ومحمد وليد فتح الله مصطفى بركات مدرس مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وفازت بالجائزة الرابعة إیمان أحمد عبدالله عبدالرؤوف مدير عام بجامعة القاهرة، وفازت بالجائزة الخامسة زينب سيد محمود فرماوى باحث اقتصادى بمركز الوثائق الاستراتيجية مركز المعلومات، وفاز بالجائزة السادسة محمود زغلول عطية رئيس قسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

كما فاز بالجائزة السابعة حمدى عبدالعزيز محمود کریم السعداوى صحفى بجريدة الأهرام، وفاز بالجائزة الثامنة عادل إبراهيم عبدالفتاح مهندس ميكانيكا بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد، وفازت بالجائزة التاسعة وصال يحيى زين العابدین منتصر حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، وفاز بالجائزة العاشرة أحمد رفعت عبد التواب المقدم أستاذ مساعد بقسم الإحصاء كلية التجارة جامعة المنصورة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مسابقة وقف الفنجرى لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيرى للراحل المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى لصالح أفضل البحوث والدراسات فى القضايا التى تهم المجتمع المصري، وهى إحدى أدوات البحث العلمى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فى مجال التنمية المجتمعية، لافتًا إلى أهمية دور البحث العلمى فى إيجاد الحلول العملية لبعض المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى فى مجالات التنمية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المسابقة البحثية التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع - من خلال الوقف الخيرى للراحل المستشار محمد شوقى الفنجرى - سنويًا منذ عام 2005 تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية فى مختلف المجالات منها التعليم والصحة والبطالة والمياه والطاقة وتطوير العشوائيات وغيرها من الموضوعات، وذلك فى محاولة للتصدى لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية فى المجتمع المصري، وهى مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.