بالبنط العريض اليوم .. إدراج حسم ضمن الكيانات الإرهابية العالمية

جدة - نرمين السيد - تستعرض حلقة، اليوم السبت، من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، كيف استقبلت الصحافة الأجنبية خبر إدراج جماعة "حسم" أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية وعصابة داعش فى سيناء التى كانت تسمى نفسها "أنصار بيت المقدس" ضمن الكيانات الإرهابية العالمية، وكذلك إدراج اسم الإرهابيين الإخوانيين يحيى موسى وعلاء السماحى، على قائمة الإرهاب العالمى.





وفى السياق نفسه، تستعرض الحلقة قراءة قدمتها مؤخرا صحيفة الرؤية الإماراتية، فى أحدث كتاب أجنبى صدر عن خطر الإخوان عالميا للباحث الأمريكى الإيطالى الأصل لورينزو فيدينو، وترجمه مركز تريندز للأبحاث فى أبوظبى، للعربية بعد الحصول على موافقة المؤلف، والكتاب يحمل عنوان "الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان والانشقاق عنها فى الدول الغربية"، وللمؤلف أيضا كتاب سابق فى 2010 بعنوان "الإخوان الجدد فى الغرب". وخلال نفس الحلقة، يجرى الانتقال لموضوع آخر من وكالة رويترز البريطانية، حول التحريض الأخير ضد مصر من قبل كينيث روث المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مستندا على مزاعم كاذبة حول انتهاكات لحقوق الإنسان، وليست المرة الأولى التى يقدم فيها كينيث روث على ذلك، وتكشف الحلقة حقيقة المحامى الأمريكى كينيث روث، الذى يدير هيومن رايتس ووتش بأجندة سياسية ولا علاقة لها بحقوق الإنسان. "بالبنط العريض" يذاع يوم السبت، على القناة الفضائية المصرية، فى تمام الساعة 3.30 عصرا بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة، والبرنامج رؤية تحليلية وتقديم الدكتور حسام فاروق، وإخراج مصطفى جلال وإكرام مصطفى.

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