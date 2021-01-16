إنفوجراف.. مميزات مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، أن مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، تعد إحدى المبادرات القومية الطموحة التى تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية فى مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التى تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة فى تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وجاء فى التقرير، أن المبادرة تم إطلاقها فى يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعى والذى يوفر حوالى 50% من تكلفة الوقود التقليدى، بجانب توفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضارى للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).

وأوضح التقرير، أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التى مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكى أو أجرة وميكروباص.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع، ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلى للمشاركة بالمبادرة حتى الآن، مضيفا أنه تم تخصيص الرقم 16733 لتلقى للاستفسارات حول المبادرة.

وأظهر التقرير أن المبادرة تتكون من خطتين أساسيتين: الأولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وبشأن محاور الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة والتى تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، جاء فى التقرير أن 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى حتى الآن.

وأوضح التقرير أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى تتراوح ما بين 8.000 إلى 12.000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة، مشيراً فى الوقت ذاته هذا إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ساهمت فى توفير 47 ألف فرصة عمل مباشرة.

أما فيما يتعلق بمحاور الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة والخاصة بخطة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، رصد التقرير، أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: المحور الأول الاعتماد على الشركات المنتجة محلياً للسيارات والاعتماد على السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج، والمحور الثانى التباحث مع الشركات العالمية فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعى.

هذا ويصل إجمالى عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن يتم بدء عمليات الإحلال فى 7 محافظات كمرحلة أولى، والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

ووفقا للتقرير، فإنه من المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالى، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكى و15 ألف ميكروباص، مبيناً أنه تم فى يناير 2021 إتاحة البرنامج للسيارات الملاكى والأجرة، على أن يتم إتاحته للميكروباص أول مايو المقبل.

وبخصوص عمليات التمويل فى المبادرة، أبرز التقرير توجيهات الرئيس بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع تقديم الحكومة حافز قيمته 50 ألف جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات القديمة الراغبين فى الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات، وأن قيمة الحافز الأخضر بالإضافة لقيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامهما كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزى لتقديم تمويل ميسر بفائدة مقطوعة 3% فى كل البنوك العاملة فى السوق.

وتتضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم فى منح قروض للأفراد الراغبين فى إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 - 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

أما بشأن شروط تمويل السيارات الملاكي، جاء فى التقرير، أنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن يثبت المتقدمون القدرة المالية للسداد وفقاً لشروط السداد.

هذا وتصل فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة 3 شهور فترة سماح كحد أقصى، هذا بجانب شروط إضافية لتمويل سيارات الميكروباص والأجرة، وهى التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية دون رد اعتباره، وألا يثبت تعاطيه لأى مواد مخدرة من أى نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبى عليه.

وبشأن المستندات المطلوبة بمبادرة الإحلال، أوضح التقرير، أنه يتطلب تقديم أصحاب السيارات الملاكى صورة بطاقة رقم قومى سارية للمستفيد والضامن، وإثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن، مع رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها، هذا بجانب مستندات إضافية مطلوبة من أصحاب سيارات الميكروباص والأجرة، وهى طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة)، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن المتقدم ليس له أى ملف ضريبى أو مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

واستعرض التقرير، خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، والتى تتمثل فى الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي: www.gogreenmasr.com، وتدشين مقدم الطلب حساب وإدخال بعض البيانات الشخصية، ليمكنه تسجيل الدخول بعد ذلك فى أى وقت من خلال الرقم القومى وكلمة المرور الخاصة به .

ويتطلب البدء فى تقديم طلب إحلال السيارة بعض المعلومات التى تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.

وأضاف التقرير أنه بعد تقديم الطلب على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة، ستقوم وزارة الصناعة بمراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء كل الشروط ، وذلك عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، وأخيراً بعد الموافقة على الطلب، سيقوم المستفيد بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد، علماً بأن هناك 7 موديلات مستفيدة من المبادرة حتى الآن (نيسان صنى، نيسان سنترا، هيونداى اكسنت آر بى، هيونداى النترا إتش دي، لادا جرانتا، شيفورليه أوبترا، وبى واى دى إف3)، وقد تشارك شركات أخرى فى المبادرة خلال الفترة المقبلة.

ورصد التقرير، خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين، ويأتى فى مقدمتها فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز - يجب أن تزيد كفاءته عن 70% - وتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التى سيتم تركيبها، ثم استلام السيارة من العميل فى اليوم المقرر للتحويل، مع التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل، تليها تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات وفقاً للمواصفات القياسية والسلامة المهنية، والحفاظ على معدلات الأمان العالية فى عمليات الصيانة والتشغيل.

كما تشمل الخطوات أن يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على كافة التوصيلات والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات، يعقبها ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات، وأخيراً إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطائه جميع المستندات والشهادات وكتيب الصيانة.

وجاء فى التقرير أن تم إتاحة تشغيل السيارة للعميل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى) والتغيير بين النظامين أوتوماتيكياً، مبينا أن وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، نحو 2 - 4 ساعات وذلك حسب نوع السيارة.

وعلى صعيد المكاسب الاقتصادية والبيئية للاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود بديل، أظهر التقرير أن المكاسب بالنسبة الموطن تتمثل فى توفير حوالى 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادى للتحول للغاز الطبيعى، وأن قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 95 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً يصل إلى 1.500 جنيهاً، فى حين يصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 1.200 جنيهاً، كما تصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعى كبديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 825 جنيهاً.

وأبرز التقرير، أن عائد استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل على الخزانة العامة للدولة، يتمثل فى تحقيق وفر يقدر بنحو 3 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 ميكروباص متهالك للعمل بالغاز، ونحو 1 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 سيارة (أجرة وملاكي) متهالكة للعمل بالغاز.

وبالنسبة للعائد البيئى للاعتماد على الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن المبادرة ستساهم بشكل كبير فى تخفيض تكلفة التدهور البيئى بسبب تلوث الهواء والذى يصل إلى 47 مليار جنيه تتحملها الدولة سنوياً، بجانب خفض ما بين 46% - 99% فى الانبعاثات الملوثة للبيئة بفضل استخدام الغاز الطبيعي.

وفى سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي، ومن أبرزها إعلان مصر فى سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي، وبفضل اكتشافات الغاز الجديدة حدث زيادة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنسبة 36.5% لتصل إلى 63.2 مليار م3 فى 2019/2020 مقارنة بـ 46.3 مليار م3 فى 2016/2017، كما وصل إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية إلى 225 محطة بنهاية 2020، وهناك خطة لزيادة ومضاعفة أعداد تلك المحطات.

وبالإضافة إلى ما سبق، أبرز التقرير إشادة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بامتلاك مصر واحدة من أطول الخبرات فى العالم فى مجال استخدام الغاز، مؤكدة أنها الأولى عربياً التى تستخدم الغاز الطبيعى فى قطاع النقل.