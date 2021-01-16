وزير النقل يتابع تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ، أجرى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة التقدم في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير وكذلك معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق بطول 106 كم .

بدأت الجولة بمتابعة معدلات التنفيذ في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وجارى إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة وكذا تابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات رصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، كما تابع الوزير في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد

كما تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الانارة باستخدام اعمدة الهاى ماست حيث تم البدء في المسافات من السلام الى المرج ومن المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي مروراً بالاوتوستراد.

وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال و البدء الفوري في أعمال التطوير بأي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فى القطاعات الأخرى وكذلك ضرورة تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة. والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي مشيرا الى ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل حيث أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مختلف المواقع من أولويات وزارة النقل

مضيفا أن المواطن المصري بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير سيجد طريقا بمواصفات عالمية خاصة مع الاهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يومياً، لافتا الى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدميه واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلات وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يربط بين كافة محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.