وزيرة الهجرة : مؤتمر ”مصر تستطيع بالصناعة” يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية...

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، المرتقب في الربيع المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية التي قطعت فيها الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها شوطًا طويلًا.

وأكدت وزيرة الهجرة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية ولتطوير حياة المصريين وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ونوهت بأن الربع الأخير من عام 2020 شهد سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والاستثمار، بمشاركة رجال صناعة من المصريين بالخارج؛ للتحضير لهذا المؤتمر الهام الذي يعد فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين بالخارج للاستثمار في السوق المصرية.