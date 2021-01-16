الحكومة: 4.9% معدل النمو المتوقع للناتج المحلى الإجمالى العالمى لعام 2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدار جديد ضمن سلسلة "رقم صحيح".. وكان رقم اليوم حول أحدث توقعات النمو الاقتصادي في العالم: 4.9٪ هو معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021.

وكانت توقعت #بلومبرج الاقتصادية وصول معدلات #النمو العالمية في 2021 إلى 4.9% ولكنها أكدت أن عدم وضوح خطط تطعيم الأفراد في عدد من دول العالم، واختلاف المدى الزمني للحزم المالية التحفيزية قد يؤثران على معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجاري.