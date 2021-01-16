وزير النقل: المواطن المصري سيجد الدائري بمواصفات عالمية بعد الانتهاء من تطويره

تابع الوزير، أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات رصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، كما تابع الوزير في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالى وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.
كما تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة الهاى ماست، حيث تم البدء في المسافات من السلام إلى المرج ومن المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي مرورًا بالأوتوستراد.
وأكد الوزير خلال جولته على ضرورة مراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كل الأعمال والبدء الفوري في أعمال التطوير بأي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فى القطاعات الأخرى وكذلك ضرورة تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي.
وأشار إلى ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، حيث إن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مختلف المواقع من أولويات وزارة النقل.
وأضاف أن المواطن المصري بعد الانتهاء من كل أعمال التطوير سيجد طريقا بمواصفات عالمية خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى، حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًا، لافتا إلى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدميه واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلات وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يربط بين كل محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.
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