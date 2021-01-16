عاجل.. كأس العالم لكرة اليد يسجل أول إصابة كورونا

أعلن منتخب الدنمارك حامل لقب كأس العالم لكرة اليد، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، بكأس العالم 2021، المقام على الأراضي المصرية في الوقت الحالي.

وكشف الاتحاد الدنماركي لكرة اليد إيجابية المسحة الخاصة بلاعبه إميل ياكبسون، وقد تم عزل اللاعب بعدما تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا، كما تم عزل زميله أيضا بفندق الإقامة، على أمل أن تتحول مسحة اللاعب لسلبية قريبا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد كان السبب في إنسحاب كل من منتخب التشيك والولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تفشت الإصابات بالفيروس في صفوفهما، وتم استدعاء كل من منتخب سويسرا، ومقدونيا الشمالية، بدلا من المنسحبين.

وقد افتتح المنتخب المصري لكرة اليد البطولة، بالفوز على منتخب تشيلي بنتيجة 35-29، في المباراة الإفتتاحية يوم الأربعاء الماضي الموافق 13 من يناير الجاري.

وتستمر اليوم منافسات دور المجموعات من البطولة، ويأتي ضمن أهم مبارياته مباراة مصر أمام مقدونيا، وإليكم جدول المباريات:

بيلاروسيا – كوريا الجنوبية 4:30 عصرا

النمسا – فرنسا 7:00 مساءا

الاتحاد الروسي – سلوفينيا 7:00 مساءا

مصر – مقدونيا الشمالية 7:00 مساءا

المغرب – البرتغال 7:00 مساءا

سويسرا – النرويج 9:30 مساءا

الجزائر – النرويج 9:30 مساءا

تشيلي – السويد 9:30 مساءا